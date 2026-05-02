Nach Sonnenschein drohen im Norden Regen und stürmische Böen

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Wer in den kommenden Tagen in Norddeutschland unterwegs ist, braucht vielerorts eher eine Regenjacke statt einer Sonnenbrille. Nach dem warmen Wetter soll es in den kommenden Tagen Schauer, Windböen und vereinzelt Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet, das von Westen her zunehmend feuchtere Luftmassen nach Norddeutschland bringt.

Zunächst soll es am Samstag noch viel Sonnenschein geben und mit Temperaturen bis zu 28 Grad in Hamburg und bis zu 29 in Mecklenburg-Vorpommern «ungewöhnlich warm» werden. In Schleswig-Holstein und Hamburg ziehen von Westen her jedoch Wolken auf. Am Abend sind von der Elbe her einzelne starke Gewitter mit Gefahr von stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 65 Kilometer pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Nachts nimmt die Gewitterneigung zu: Es werden Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde, Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und Hagel erwartet.

Starkregen, Gewitter und Sturmböen am Sonntag

Sonntags wird es in Mecklenburg-Vorpommern bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad und bis zu 24 Grad an der Küste wolkig und teils heiter. Am späten Nachmittag und Abend sind im Norden Mecklenburgs bis nach Rügen einzelne Schauer mit geringer Gewitterneigung möglich.

In Hamburg und Schleswig-Holstein startet der Tag vor allem im Norden und an der Nordseeküste meist neblig-trüb. Zeit- und gebietsweise regnet es schauerartig, örtlich gibt es Starkregen. Vereinzelt treten Gewitter auf. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad auf Sylt, 22 Grad in Plön und bis zu 25 Grad in Hamburg.

Abkühlung zum Wochenstart

Zum Wochenbeginn wird es wechselnd bewölkt, vor allem südlich des Kanals gibt es Regenschauer. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad an der Nordsee sowie im nördlichen Binnenland und zwischen 15 und 19 Grad im übrigen Gebiet wird es etwas kühler. In Mecklenburg-Vorpommern treten einzelne Gewitter bei Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad auf. Dabei sind Starkregen und Windböen möglich.

Am Dienstag wechseln sich heitere Abschnitte und Wolken ab, es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen höchstens 12 bis 16 Grad, der Wind weht mäßig bis schwach. In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es heiter und meist trocken bei 13 Grad auf den Inseln und 16 Grad in Hamburg und Lauenburg.