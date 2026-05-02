Hausbrand: Bewohnerin bei Löschversuch leicht verletzt

Barmstedt (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Barmstedt (Kreis Pinneberg) ist eine 66-jährige Bewohnerin leicht verletzt worden. Die Frau zog sich Brandverletzungen zu, als sie versuchte, das Feuer selbst zu löschen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am Vormittag war der Dachbereich des Hauses in Brand geraten.

Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 50.000 Euro. Die Stadt brachte die Frau den Angaben nach vorübergehend in einer Notunterkunft unter. Feuerwehrkräfte waren knapp vier Stunden im Einsatz.