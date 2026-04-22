5.000 Kinder haben im Freibad Timmaspe bei Neumünster (Schleswig-Holstein) schon das Schwimmen gelernt. Doch nun steht das Schwimmbad vor dem Aus. Nach mehr als 50 Jahren muss es umfassend saniert werden. Dafür werden zwei Millionen Euro benötigt. Die Eintrittsgelder sowie die Zuschüsse durch die Kommune reichen gerade einmal dafür, um den laufenden Betrieb zu sichern. Ohne Sponsoren müsste das Bad zukünftig geschlossen bleiben. Und das obwohl für den Saisonstart am 1. Mai gerade alles vorbereitet wird.
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