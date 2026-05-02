2:3 in der Nachspielzeit: Meppener Aufstiegsparty fällt aus

Meppen (dpa) –

Der SV Meppen hat den vorzeitigen Aufstieg in die 3. Fußball-Liga auf dramatische Weise verpasst. Vor 12.845 Zuschauern in der ausverkauften Hänsch-Arena verlor der souveräne Tabellenführer der Regionalliga Nord durch ein Tor in der Nachspielzeit noch mit 2:3 (1:1) gegen den Bremer SV. Im Falle eines Unentschiedens wäre den Meppenern die Meisterschaft in der Regionalliga Nord schon zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr zu nehmen gewesen.

Luis Sprekelmeyer (32.) und Oliver Schmitt (53.) brachten das Team von Trainer Lucas Beniermann zweimal in Führung. Doch die beiden Bremer Ausgleichstore (36./57.) fielen jeweils fast postwendend. In der letzten Aktion des Spiels schockte Moritz Busch (90.+3) alle Meppener Fans mit Treffer zum 2:3.

Aufstiegsparty wohl nur aufgeschoben

Die große Meppener Aufstiegsparty ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit nur aufgeschoben. Schon an diesem Samstagabend könnte alles perfekt sein, wenn Verfolger VfB Oldenburg sein Heimspiel gegen Weiche Flensburg um 18.00 Uhr nicht gewinnt. Die Meppener selbst haben es am nächsten Freitag wieder selbst in der Hand, den letzten noch fehlenden Punkt im Spiel bei SV Drochtersen/Assel zu holen.

Mit den Emsländern würde dann ein bekannter Name in den deutschen Profifußball zurückkehren. Meppen spielte bereits von 2017 bis 2023 in der 3. Liga und von 1987 bis 1998 in der 2. Bundesliga. Das Frauen-Team des Vereins hat sogar schon zwei Jahre in der ersten Liga hinter sich.