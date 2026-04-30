Panikrocker Udo Lindenberg wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass sind zahlreiche Ehrungen und Partys geplant, eine davon hat bereits am Mittwochabend begonnen. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk ist das „Udoversum“: eine Ausstellung im Stilwerk am Fischmarkt. Sie zeigt unter anderem Lindenbergs Anfänge als Schlagzeuger in Gronau, seine legendäre Lederjacke – einst überreicht an Erich Honecker. Im Mittelpunkt steht jedoch die Musik: In rund 60 Jahren hat Udo Lindenberg mehr als 800 Songs geschrieben und damit die deutsche Rockgeschichte maßgeblich geprägt.