Panikrocker Udo Lindenberg wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass sind zahlreiche Ehrungen und Partys geplant, eine davon hat bereits am Mittwochabend begonnen. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk ist das „Udoversum“: eine Ausstellung im Stilwerk am Fischmarkt. Sie zeigt unter anderem Lindenbergs Anfänge als Schlagzeuger in Gronau, seine legendäre Lederjacke – einst überreicht an Erich Honecker. Im Mittelpunkt steht jedoch die Musik: In rund 60 Jahren hat Udo Lindenberg mehr als 800 Songs geschrieben und damit die deutsche Rockgeschichte maßgeblich geprägt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Helene Fischer feiert 20-jähriges Bühnenjubiläum: Zwei Konzerte in Hamburg geplant29.04.2026 17:55 Uhr
Helene Fischer ist einer der größten Stars Deutschlands. Mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. In diesem Jahr feiert...
Fury in the Slaughterhouse proben für diesjährige Tour28.04.2026 14:54 Uhr
Seit 40 Jahren ist die Rockband Fury in the Slaughterhouse aus Hannover (Niedersachsen) im Geschäft. Einmal war sie bereits getrennt, kam dann aber doch wieder zusammen. Im...
Wissenschaft trifft Kunst: Ausstellung „Unsichtbares sichtbar machen“ in Schenefeld28.04.2026 13:37 Uhr
Die Ausstellung „Unsichtbares sichtbar machen“ im Schenefelder Forschungszentrum European XFEL soll eine Brücke zwischen Kunst und Wissenschaft schlagen. Der European XFEL ist der leistungsstärkste Röntgenlaser der Welt,...
„Hungry Eyes“: Food-Fotografien riechen, hören und fühlen im Sensoria Holzminden27.04.2026 16:05 Uhr
Die neue Sonderausstellung „Hungry Eyes“ im Museum Sensoria Holzminden (Niedersachsen) ist ein Fest für alle Sinne. Die Ausstellung zeigt Food-Fotografien von Ellis Parrinder, einem international renommierten britischen...
Der Illustrator hinter dem Plakat der Karl-May-Spiele27.04.2026 11:03 Uhr
In zwei Monaten feiert das neue Stück der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) Premiere. Für „Im Tal des Todes“ wurde am Freitag das Plakat veröffentlicht. Es wurde...
Ausstellung würdigt Bilderbuchkünstler Helme Heine in Lübeck24.04.2026 17:06 Uhr
Ab Montag startet im Günter Grass-Haus in Lübeck (Schleswig-Holstein) eine neue Ausstellung, die Werke des verstorbenen Bilderbuchkünstlers Helme Heine zeigt. Bekannt ist er unter anderem für die...