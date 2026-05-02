Auffahrunfall auf der A7 – drei Verletze

Auf der A7 kam es zu einem Unfall. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 in Richtung Flensburg zwischen den Anschlussstellen Großenaspe und Neumünster Süd sind drei Menschen verletzt worden. Zwei Beteiligte erlitten leichte Verletzungen, ein Motorradfahrer wurde mutmaßlich schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Am Vormittag fuhren aus bislang ungeklärter Ursache drei Autos aufeinander auf. In das entstandene Stauende prallte anschließend ein Motorrad. Der genaue Hergang sei bisher noch unklar. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei zwei der drei Fahrstreifen für knapp zwei Stunden.