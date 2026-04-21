Etwa jeder zehnte Mensch in Niedersachsen ist nach Schätzungen der Barmer Krankenkasse wegen allergischen Schnupfens in ärztlicher Behandlung. Insgesamt nimmt die Pollenflugbelastung zu, sagt Allergologe Dr. Thomas Buck aus Hannover. Er rät zur rechtzeitigen Vorsorge – nur zur Apotheke zu gehen, genüge oft nicht. Er setzt vor allem auf Immuntherapie. Dabei wird der Körper über rund drei Jahre durch regelmäßige Gabe von Allergenen, in Form von Spritzen oder Tabletten, an den Auslöser gewöhnt.