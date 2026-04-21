Etwa jeder zehnte Mensch in Niedersachsen ist nach Schätzungen der Barmer Krankenkasse wegen allergischen Schnupfens in ärztlicher Behandlung. Insgesamt nimmt die Pollenflugbelastung zu, sagt Allergologe Dr. Thomas Buck aus Hannover. Er rät zur rechtzeitigen Vorsorge – nur zur Apotheke zu gehen, genüge oft nicht. Er setzt vor allem auf Immuntherapie. Dabei wird der Körper über rund drei Jahre durch regelmäßige Gabe von Allergenen, in Form von Spritzen oder Tabletten, an den Auslöser gewöhnt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
„Archiv Sternbrücke“: Fotografin hält ein Stück Hamburger Stadtgeschichte fest21.04.2026 14:03 Uhr
Seit 2020 dokumentiert die Fotografin Johanna Klier die Veränderungen rund um die Sternbrücke in Hamburg. Mit ihrem Projekt „Archiv Sternbrücke“ hält sie ein Stück Stadtgeschichte fest, das...
„Wir gegen Hass“: Wie Politikerinnen Hetze im Netz erleben21.04.2026 12:32 Uhr
Täglich werden Menschen online beleidigt, belästigt oder bedroht. Auch für Politiker:innen, die digital unterwegs sind, werden zur Zielscheibe von Hass im Netz. Für Sülmez Çolak, Abgeordnete der...
„Wir gegen Hass“: Influencerin spricht über ihren Umgang mit Anfeindungen20.04.2026 16:51 Uhr
Hetze, Hass und Menschenfeindlichkeit gehören im Internet leider zum Alltag. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, beteiligt sich SAT.1 REGIONAL an der Initiative „Wir gegen Hass...
Hochmoderner Seefernaufklärer wird ab sofort bei Lufthansa Technik in Hamburg gewartet20.04.2026 16:38 Uhr
Die Zeitenwende kommt bei Lufthansa Technik Defense an, denn der Boeing P-8A Poseidon, ein hochmoderner und brandneuer Seefernaufklärer der Marine, wird ab sofort regelmäßig bei Lufthansa Technik...
Stadtreinigung säubert Elbstrand in Hamburg20.04.2026 14:31 Uhr
Die Stadtreinigung hält Hamburg sauber – und zwar nicht nur die Straßen, Parks und Gehwege, sondern auch den Elbstrand. 220 Mülleimer hat die Stadtreinigung dort für die...
Ein Jahr nach tödlichen Polizeischüssen: Hunderte gedenken Lorenz A. in Oldenburg20.04.2026 13:08 Uhr
In Oldenburg (Niedersachsen) haben am Sonntag Hunderte Menschen an Lorenz A. erinnert und gegen Polizeigewalt demonstriert. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Ostersonntag 2025, durch Schüsse...