Die „OUTDOOR – jagd & natur“ lockt wieder Fans von Natur, Jagd und Outdoor-Sport nach Neumünster (Schleswig-Holstein). Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Gelände der Holstenhallen viele Seminare, Fortbildungen und die neuesten Produkte zu sehen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Holiday on Ice: Neue Show „Cinema of Dreams“ in Hannover17.04.2026 17:10 Uhr
Die weltberühmte Eiskunstlauf-Show „Holiday on Ice“ ist mit dem neuen Programm „Cinema of Dreams“ auf Tour und bringt jetzt auch in Hannover das große Kino auf die...
Freibadsaison: Letzte Vorbereitungen im Sonnenbrinkbad Obernkirchen17.04.2026 16:07 Uhr
Am Samstag startet in Obernkirchen (Niedersachsen) die Freibadsaison. Das Sonnenbrinkbad, das schon seit 1930 existiert, gehört immer zu den ersten, die im Frühjahr die Tore und das...
„Skatepark“: Performance mit Turns und Slides auf Kampnagel17.04.2026 15:31 Uhr
Auf Kampnagel in Hamburg verwandelt sich drei Tage lang die Bühne in einen Skatepark. In einer besonderen Choreografie der Dänin Mette Ingvartsen treten Weltklasse- sowie lokale Skater:innen...
Narzissen verwandeln Hof in Nordfriesland in Blütenmeer17.04.2026 15:30 Uhr
Der Hof Hilligenbohl in Galmsbüll in Nordfriesland (Schleswig-Holstein) ist ein Paradies für Gartenfreunde. Das Blütenmeer aus sonnengelben Narzissen umfasst 125 Sorten und um die 200.000 duftende Pflanzen....
Wenn das eigene Kind stirbt: Gottesdienst in Bremen gibt Raum für gemeinsames Gedenken17.04.2026 15:01 Uhr
Erinnern und gemeinsam innehalten: Am Samstag, den 25. April, findet in Bremen ein besonderer Gottesdienst statt – für Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Sie kommen zusammen,...
Palmengarten im Kurpark Bad Pyrmont: Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren17.04.2026 14:35 Uhr
Der Kurpark in Bad Pyrmont (Niedersachsen) gilt als einer der schönsten Gärten Europas. Ein Highlight ist dort der Palmengarten mit teils bis zu neun Meter hohen Pflanzen....