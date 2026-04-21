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Seit Dienstagvormittag läuft der Versand der Abstimmungsunterlagen für das Olympia-Referendum in Hamburg. Die ersten 100.000 Umschläge sind unterwegs. Insgesamt rund 1,3 Millionen wahlberechtigte Hamburger:innen ab 16 Jahren dürfen abstimmen, ob sich die Stadt für die Spiele (2036, 2042 und 2044) bewerben soll.

Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) war am Dienstag zur offiziellen Einweihung am Bundesleistungszentrum Rudern in Hamburg-Allermöhe zu Gast. Der Bundesstützpunkt Rudern an der Doveelbe ist für acht Millionen Euro erweitert und modernisiert worden. Nach Befürworter:innen der Olympia-Bewerbung musste man dort nicht lange suchen.

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