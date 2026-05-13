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Die ursprünglich geplante Batteriefabrik von Northvolt in Heide ist gescheitert. Sowohl der Bund, als auch das Land Schleswig-Holstein bürgten mit jeweils 300 Millionen Euro für das Projekt. Nach der Insolvenz des Unternehmens hat der Landesrechnungshof untersucht, ob hunderte Millionen Euro Steuergelder leichtfertig riskiert wurden. Das Ergebnis lautet: Ja. In einem Sonderbericht wird die Förderung scharf kritisiert und Mängel offen gelegt. Die Opposition sieht sich bestätigt. Die Landesregierung weist die Vorwürfe zurück.

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