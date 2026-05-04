Nach einem Doppelmord in Rinteln im Landkreis Schaumburg (Niedersachsen) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft mit Hochdruck. Eine 16-Jährige hatte am Samstag ihre Mutter und deren Lebensgefährten leblos in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Zwei tatverdächtige Männer wurden noch am Tag des Leichenfunds festgenommen, am Montag jedoch zunächst wieder freigelassen.