„Rock in Rautheim“ ist ein Heavy-Metal-Festival, das am Freitag und Samstag in Braunschweig (Niedersachsen) stattfindet. Das Besondere: Es ist das größte Inklusions-Rock-Event Deutschlands. Denn dort sind Menschen mit Beeinträchtigungen nicht nur willkommen, sondern organisieren das Festival selbst. In diesem Jahr sind insgesamt 560 Ehrenamtliche für die Lebenshilfe Braunschweig dabei. Es gibt unter anderem überdachte Tribünen für Rollstuhlfahrende, Audio-Versionen der Speisekarten sowie barrierefreie Toiletten.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Oliver Vollmering war während der Sendung live vom Festival zugeschaltet.