Bis jetzt läuft beim Bau der neuen U-Bahnlinie 5 in Hamburg alles nach Plan. Bis Züge fahren können, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. An der zukünftigen Haltestelle City Nord wird fleißig gearbeitet. Dort werden in dieser Woche die Gleise am Bahnsteig verlegt. Die Tunnelstrecke soll im kommenden Frühjahr ihre Schienen bekommen. Bereits 2027 soll die Bahn den Probebetrieb aufnehmen.