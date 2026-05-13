Hamburg: Lebensbedrohliche Verletzung nach Messerangriff

Die Polizei nahm nach einer Messerattacke einen Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Messerangriff in Hamburg-Bahrenfeld ist eine Person lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei Hamburg mitteilte.

Gegen Mittag sei die Polizei wegen einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Langbehnstraße gerufen worden. Dort hätten die Beamten die schwer verletzte Person gefunden und einen Tatverdächtigen festnehmen können.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Weitere Angaben zur Identität der Beteiligten oder zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Einsatz berichtet.