Neretnieks siegt fehlerfrei bei Derby-Auftakt in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Springreiter Kristaps Neretnieks hat die erste Qualifikation zum 95. Deutschen Derby gewonnen. Auf der traditionsreichen Anlage im Hamburger Stadtteil Klein Flottbek blieb der Lette im Sattel von Quintair fehlerfrei und hatte in 76,15 Sekunden die schnellste Zeit.

Insgesamt blieben zwölf Starter auf dem 550 Meter langen Parcours ohne Abwürfe und Zeitfehler. Das gelang auch Vorjahressieger André Thieme, der mit Paule Platz sieben belegte. Der Europameister von 2021 könnte nach 2007, 2008, 2011 und 2025 sein fünftes Derby gewinnen. Damit würde der 51-Jährige aus Plau am See mit den Reitsportlegenden Fritz Thiedemann und Hugo Simon gleichziehen.

Zweite Derby-Qualifikation am Freitag

Die zweite Qualifikation folgt am Freitag, ehe der Kampf um das Blaue Band am Sonntag (14.25 Uhr/ZDF) aufgenommen wird. Am Samstag steht mit dem Grand Prix von Hamburg zudem eine Fünf-Sterne-Prüfung auf dem Programm.

Das 66. Dressur-Derby entscheidet sich nach dem Grand Prix am Freitag und der Kür am Sonntag. In diesem Jahr wird auf den Pferdewechsel verzichtet, der in der Vergangenheit eine der Besonderheiten der Veranstaltung war.