Hunderte Schüler:innen sind am Dienstag in Bremen auf die Straße gegangen, um gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht zu demonstrierten. Das neue Wehrdienstgesetz der Bundesregierung setzt eigentlich auf Freiwilligkeit. Viele junge Menschen treibt dennoch die Angst um, dass sie zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden könnten.