SG Flensburg-Handewitt holt Arnarsson aus Melsungen

Flensburg (dpa) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den isländischen Kreisläufer Arnar Arnarsson vom Ligarivalen MT Melsungen unter Vertrag genommen. Wie der Tabellenzweite mitteilte, hat der 30 Jahre alte Nationalspieler einen Vertrag für die Saison 2026/27 unterschrieben.

«Arnar ist ein Spieler, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr sehr wertvoll für unsere Mannschaft sein wird», sagte SG-Trainer Ales Pajovic.

Arnarsson geht somit den umgekehrten Weg wie Johannes Golla. Der Kapitän der SG und der deutschen Nationalmannschaft kehrt zur neuen Saison zu seinem Ausbildungsverein nach Melsungen zurück. Im derzeit verletzten Lukas Jörgensen (zur Veszprem KC nach Ungarn) verlässt ein zweiter Kreisläufer die Norddeutschen. Für ihn kommt sein dänischer Landsmann Emil Bergholt.