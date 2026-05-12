Ab 2030 gelten neue Grenzwerte für die Konzentration von elf Luftschadstoffen. Einer davon ist Stickstoffdioxid und der könnte Kiel (Schleswig-Holstein) Probleme bereiten. Noch ist der Wert zu hoch und viele Maßnahmen, vor allem im Verkehr, sind bereits ausgereizt. Für die Landeshauptstadt stellt vor allem der Theodor-Heuss-Ring ein massives Problem dar.
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