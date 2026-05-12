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Ab 2030 gelten neue Grenzwerte für die Konzentration von elf Luftschadstoffen. Einer davon ist Stickstoffdioxid und der könnte Kiel (Schleswig-Holstein) Probleme bereiten. Noch ist der Wert zu hoch und viele Maßnahmen, vor allem im Verkehr, sind bereits ausgereizt. Für die Landeshauptstadt stellt vor allem der Theodor-Heuss-Ring ein massives Problem dar.

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Küsten- und Hochwasserschutz: Niedersachsen investiert 124 Millionen Euro

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Für Hausbesitzende wird die Energiefrage nicht gerade einfacher. Erst hatte die Bundesregierung das Heizungsgesetz von Robert Habeck (Grüne) so aufgeweicht, dass fossile Brennstoffe weiterhin in Ordnung sind,...

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