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In Schleswig-Holstein wird dringend Wohnraum benötigt – das gilt für Städte aber auch für den ländlichen Raum. Im Großraum Rendsburg zum Beispiel wollen viele kleinere Gemeinden Baugrundstücke erschließen und verkaufen – doch bevor erste Bagger anrollen dürfen, müssen die Archäolog:innen erstmal graben. Das kostet Zeit und Geld und wenn etwas gefunden wird, bedeutet das meist das Aus für das Bauprojekt.

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