In Schleswig-Holstein wird dringend Wohnraum benötigt – das gilt für Städte aber auch für den ländlichen Raum. Im Großraum Rendsburg zum Beispiel wollen viele kleinere Gemeinden Baugrundstücke erschließen und verkaufen – doch bevor erste Bagger anrollen dürfen, müssen die Archäolog:innen erstmal graben. Das kostet Zeit und Geld und wenn etwas gefunden wird, bedeutet das meist das Aus für das Bauprojekt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Schulstreik gegen Wehrpflicht in Bremen12.05.2026 16:06 Uhr
Hunderte Schüler:innen sind am Dienstag in Bremen auf die Straße gegangen, um gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht zu demonstrierten. Das neue Wehrdienstgesetz der Bundesregierung setzt eigentlich...
Neue U5 in Hamburg: Haltestelle City Nord bekommt Gleise12.05.2026 13:39 Uhr
Bis jetzt läuft beim Bau der neuen U-Bahnlinie 5 in Hamburg alles nach Plan. Bis Züge fahren können, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. An der zukünftigen...
Konferenz der Digitalminister in Hamburg12.05.2026 07:42 Uhr
Am heutigen Dienstag ist die Digitalministerkonferenz in Hamburg gestartet. Ein Schwerpunkt ist die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung. Am Mittwoch kommt dafür auch der Bundesminister für Digitales,...
Streit um Anti-Israel-Camp auf Hamburger Moorweide11.05.2026 17:35 Uhr
Auf der Moorweide in Hamburg haben sich Aktivist:innen versammelt, um gegen Israel und pro Palästina zu demonstrieren. Nicht nur das Anti-Israel-Camp an sich sorgt für Diskussionen, vor...
Fast 100 neue Unternehmen in 2025 in Schleswig-Holstein angesiedelt11.05.2026 16:49 Uhr
Schleswig-Holstein ist trotz der unsicheren geopolitischen Lage ein beliebter Standort für Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung des Landes konnte im vergangenen Jahr fast 100 neue Betriebe für den Norden...
Wirtschaftlich nicht tragbar? Lufthansa streicht Verbindung zwischen Bremen und Frankfurt11.05.2026 09:18 Uhr
Die Lufthansa will die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt zum 1. Juli 2026 einstellen. Nach Angaben der Fluggesellschaft sei die Strecke wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Bremens Wirtschaftssenatorin...