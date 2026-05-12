In Schleswig-Holstein wird dringend Wohnraum benötigt – das gilt für Städte aber auch für den ländlichen Raum. Im Großraum Rendsburg zum Beispiel wollen viele kleinere Gemeinden Baugrundstücke erschließen und verkaufen – doch bevor erste Bagger anrollen dürfen, müssen die Archäolog:innen erstmal graben. Das kostet Zeit und Geld und wenn etwas gefunden wird, bedeutet das meist das Aus für das Bauprojekt.