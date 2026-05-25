Showdown in der Relegation: Paderborn gegen Wolfsburg

Paderborn (dpa) –

Der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn spielen an diesem Montag um den letzten offenen Startplatz in der Fußball-Bundesliga für die kommende Saison. Nach dem 0:0 im Hinspiel ist im Rückspiel in Paderborn (20.30 Uhr/Sat.1. und Sky) alles offen.

Die vom Volkswagen-Konzern unterstützten Wolfsburger spielen seit 1997 in der Bundesliga. Ein Abstieg wäre für die von Dieter Hecking trainierte Mannschaft mit Spitzenspielern wie Christian Eriksen oder Mohamed Amoura eine Zäsur. Paderborn will sechs Jahre nach dem bis dato letzten Abstieg zurück in die höchste deutsche Fußball-Spielklasse.