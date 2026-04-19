Auseinandersetzung am Jungfernstieg – Zwei Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer mutmaßlichen Schlägerei haben Einsatzkräfte am Jungfernstieg in Hamburg zwei verletzte Personen vorgefunden. Ein Zeuge habe zuvor eine Auseinandersetzung mit etwa 20 bis 30 Personen gemeldet, berichtete ein Polizeisprecher. Als die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht eintrafen, fanden sie von den anderen Beteiligten keine Spur.

Einer der Verletzten sei von einer Flasche getroffen worden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die zweite Person konnte vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Zu den Hintergründen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.