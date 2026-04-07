Die Motorradsaison ist nach der Winterpause wieder in vollem Gange. Und auch abseits der Straße geht es auf den motorisierten Zweirädern los. Motocross wird seit einigen Jahren gerade bei jungen Menschen immer beliebter. Eine Strecke gibt es unter anderem in Reesdorf (Schleswig-Holstein) – auf abwechselnd festem und sandigem Untergrund absolvieren die Crosser:innen neun Sprünge auf einem Kilometer Länge.
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