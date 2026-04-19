Waldboden in Brand – mögliche Ursache Pyrotechnik?

Buchholz (Aller) (dpa/lni) –

Nach einem Feuer auf einer Waldfläche in der Gemeinde Buchholz (Aller) im Heidekreis ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Passanten hatten am Samstagmittag eine Rauchentwicklung in dem Waldstück bemerkt und einen Notruf abgesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Polizei entdeckte in der Nähe des Brandortes Pyrotechnik. «Es wird daher von einer Brandstiftung ausgegangen», teilten die Beamten mit. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen und bittet um Hinweise.

Von dem Feuer waren nach Polizeiangaben 200 bis 300 Quadratmeter Waldboden betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand ausbreitete. Niemand wurde verletzt.