Unfall bei Motorradkorso – Ein Fahrer schwer verletzt

Busdorf (dpa/lno) –

Bei einem Trauerkorso eines Motorradklubs bei Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei am Samstagmittag ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrzeug gestürzt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Demnach musste er zuvor wegen eines technischen Defektes an seinem Motorrad ausweichen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Abseits des Unfalls blieb die Veranstaltung auf dem Weg nach Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ohne Zwischenfälle. Zu Beginn nahmen 800 Menschen mit über 300 Motorrädern teil. Auf der Strecke seien weitere Fahrzeuge dazugestoßen. Wie viele Gefährte zum Schluss dabei waren, war laut Polizei unklar.