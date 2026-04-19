Feuer in Holzlager und Heizwerk – 500.000 Euro Schaden

Ein Lager für Hackschnitzel gerät in der Nacht in Brand und löst einen großen Einsatz aus. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Oetzen (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Lager für Hackschnitzel und eines benachbarten Heizwerkes in Oetzen im Landkreis Uelzen ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die Ermittler schließen den ersten Erkenntnissen nach eine Brandstiftung nicht aus, wie die Polizei mitteilte. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Der Einsatz begann laut Feuerwehr in der Nacht auf den Samstag und dauerte rund 16 Stunden. Das Feuer sprang vom Holzlager auf das Heizwerk über. Verletzt wurde niemand.