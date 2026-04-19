Mopedfahrer flüchtet rasant über Friedhof

Sulingen (dpa/lni) –

Ein Jugendlicher ist mit seinem Moped im Landkreis Diepholz vor der Polizei geflüchtet und dabei unter anderem über einen Friedhof gefahren. Der 16-Jährige habe bei einer Polizeikontrolle in Sulingen plötzlich Gas gegeben und sei davongefahren, teilte die Polizei mit. Anschließend fuhr er durch ein Wohngebiet und den Stadtfriedhof. Dabei habe er laut Polizei mehrere Passanten gefährdet.

Die Ermittler fassten den Mopedfahrer schließlich am Samstagabend an seiner Wohnadresse. Warum der Jugendliche vor der Polizei flüchtete, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Wegen der rasanten Fahrt wird nun wegen mehrerer Straftaten gegen ihn ermittelt.