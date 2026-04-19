Einbruch in Goldschmiede – Polizei stellt flüchtigen Täter

Bremen (dpa/lni) –

Nach dem Einbruch in eine Goldschmiede in der Bremer Altstadt hat die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher bei seiner Flucht auf einem Fahrrad verfolgt und schließlich gestoppt. Anwohner waren in der Nacht im Schnorrviertel von lauten Geräuschen geweckt worden, wie die Polizei mitteilte. Sie beobachteten einen Mann, der in der Goldschmiede Vitrinen einschlug. Der Einbrecher flüchtete danach mit Beute aus der Goldschmiede.

Alarmierte Polizisten entdeckten kurze Zeit später ein paar Straßen entfernt einen Mann auf einem Fahrrad, auf den die Beschreibung des Einbrechers passte. Der 43-Jährige soll zunächst versucht haben, mit seinem Fahrrad zu flüchten, wie die Polizei weiter mitteilte. Auf seiner Flucht warf er einen Rucksack und das Fahrrad weg und rannte zu Fuß davon. Polizisten liefen ihm hinterher und nahmen den Mann fest. Im weggeworfenen Rucksack entdeckten sie gestohlenen Schmuck aus der Goldschmiede. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei.