Einbruch in Goldschmiede – Polizei stellt flüchtigen Täter

19. April 2026 15:06
Als mitten in der Nacht Vitrinenscheiben in einer Goldschmiede klirren, werden Anwohner auf einen Einbrecher aufmerksam und rufen die Polizei. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa
Als mitten in der Nacht Vitrinenscheiben in einer Goldschmiede klirren, werden Anwohner auf einen Einbrecher aufmerksam und rufen die Polizei. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Nach dem Einbruch in eine Goldschmiede in der Bremer Altstadt hat die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher bei seiner Flucht auf einem Fahrrad verfolgt und schließlich gestoppt. Anwohner waren in der Nacht im Schnorrviertel von lauten Geräuschen geweckt worden, wie die Polizei mitteilte. Sie beobachteten einen Mann, der in der Goldschmiede Vitrinen einschlug. Der Einbrecher flüchtete danach mit Beute aus der Goldschmiede. 

Alarmierte Polizisten entdeckten kurze Zeit später ein paar Straßen entfernt einen Mann auf einem Fahrrad, auf den die Beschreibung des Einbrechers passte. Der 43-Jährige soll zunächst versucht haben, mit seinem Fahrrad zu flüchten, wie die Polizei weiter mitteilte. Auf seiner Flucht warf er einen Rucksack und das Fahrrad weg und rannte zu Fuß davon. Polizisten liefen ihm hinterher und nahmen den Mann fest. Im weggeworfenen Rucksack entdeckten sie gestohlenen Schmuck aus der Goldschmiede. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei.

© dpa-infocom, dpa:260419-930-965501/1

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