Aktenzeichen XY: Mysteriöser Tod im Wattenmeer: Polizei sucht Zeugen

09. April 2026
Foto: ZDF
(Kein Originalfoto – Ausschnitt aus dem Filmbeitrag)

Auf der Sandbank Süderoogsand (Schleswig-Holstein) wurde im Juli 2024 die Leiche eines vermissten Hamburger Unternehmers entdeckt. Der Mann war zuvor allein mit einem Boot von Grünendeich in Richtung Nordsee gestartet, das später führerlos vor Cuxhaven gefunden wurde. Ein Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittler:innen stellen den Fall in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ vor und hoffen auf neue Hinweise. Gesucht werden insbesondere Zeug:innen zur Bootsfahrt am 29. April 2024, zu Beobachtungen in der Außenelbe-Reede sowie mögliche Foto- oder Videoaufnahmen aus dem Bereich Grünendeich.

Für entscheidende Hinweise hat die Staatsanwaltschaft Flensburg eine Belohnung von 7.000 Euro ausgesetzt.

SAT.1 REGIONAL/Polizeidirektion Flensburg

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