Später Punkt gegen Hertha: Braunschweig bleibt trotzdem 16.

Braunschweig (dpa) –

Für Eintracht Braunschweig wird es im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga immer enger. Die Niedersachsen retteten beim 1:1 (0:1) gegen Hertha BSC zwar einen wichtigen Punkt. Durch den überraschenden Sieg des direkten Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth kurz vor Schluss stehen die Niedersachsen aber weiterhin auf dem Relegationsplatz.

Nach dem frühen 0:1 durch Fabian Reese (11. Minute) schossen die Braunschweiger den Ausgleich durch Max Marie (78.) in Überzahl. Denn Herthas Toptalent Kennet Eichhorn sah in der 73. Minute nach einem Einsatz des Videobeweises die Rote Karte.

Anfangs deutete vor 22.861 Zuschauern alles auf einen Hertha-Sieg hin. Luca Schuler lief schon früh allein auf das Braunschweiger Tor zu und wurde von Ron-Thorben Hoffmann im Strafraum gefoult. Der Eintracht-Keeper sah nur die Gelbe Karte und hielt auch den Elfmeter von Reese. Mit dem Nachschuss traf der Hertha-Kapitän jedoch zum 1:0.

Hertha verpasst zweites Tor

Nach diesem Tor vergaben die Berliner mehrere gute Chancen, um dieses Spiel frühzeitig zu entscheiden. Zweimal galt das für Reese (24./30.). Schuler traf sogar nur Pfosten (34.) und Latte (60.).

Das rächte sich und das hielt die Braunschweiger im Spiel. Ab dem Ende der ersten Halbzeit kamen sie dem Ausgleich immer näher. Florian Flick (45.+3/45.4) vergab noch vor der Pause zwei gute Möglichkeiten. Lino Tempelmann (55.) und Jovan Mijatovic (62.) scheiterten nach dem Wechsel an Hertha-Torwart Tjark Ernst. Maries Tor fiel verdient.