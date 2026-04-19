Rund 450 Menschen bei Mahnwache für überfahrenen Elfjährigen

Mit einem weißen Fahrrad – einem sogenannten Ghostbike – hat der Fahrradclub ADFC zusammen mit vielen Menschen an den elfjährigen Radfahrer erinnert, der von einem Lastwagen überfahren und getötet wurde. Christiane Bosch/dpa

Hamburg (dpa) –

Zahlreiche Menschen haben bei einer Mahnwache am Unfallort in Hamburg-Wilstorf des gestorbenen Elfjährigen gedacht, der am Mittwoch bei einem Lastwagenunfall ums Leben gekommen ist.

Die Polizei sprach von rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter waren auch viele Kinder. Zu der emotionalen Mahnwache hatte der Hamburger Landesverband des Fahrradclubs ADFC aufgerufen. Zum Gedenken an das Opfer wurde ein weißes sogenanntes Ghostbike aufgestellt. Während der Gedenkminuten legten sich viele Menschen sich mitten auf die Straße, ihre Fahrräder legten sie neben sich.

Das Kind war am Mittwochnachmittag auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als es an einer Einmündung mit einem Lastwagen zusammenstieß. Dabei habe der Junge lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Unfallzeugen begannen mit der Reanimation des Kindes, die von einer Rettungswagenbesatzung fortgesetzt wurde. Dennoch starb der Junge am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Der ADFC fordert zum Schutz von Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern in Hamburg sichere Rad- und Gehwege sowie mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auch sollten Lastwagenfahrerinnen und -fahrer häufiger und konsequenter mit Blick auf die Geschwindigkeit beim Abbiegen kontrolliert werden.

Zudem forderte der ADFC obligatorische Abbiege- und Notbremsassistenten oder alternativ die Einführung einer Beifahrerpflicht. Ohne diese Dinge sollten Lastwagen nicht auf Hamburgs Straßen unterwegs sein dürfen, so der ADFC weiter.