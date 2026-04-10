Die letzten Vorbereitungen für die Steinhanse, Norddeutschlands größte Lego-Ausstellung, laufen auf Hochtouren. Am 11. und 12. April 2026 findet das Event auf einer Fläche von 1.200 Quadratmetern in der Marschweg Halle in Kaltenkirchen (Schleswig-Holstein) statt. Besucher:innen haben die Möglichkeit, große Lego-Bauten zu bestaunen, aber auch selbst aktiv zu werden.
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