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In der Oldenburger Innenstadt ist am Montag ein Tauben-Unterschlupf eingeweiht worden. Die Tiere gehören vielerorts zum Stadtbild. Damit sich ihr Bestand nicht unkontrolliert vermehrt, werden in sogenannten Taubenhäusern die Eier gegen Gips-Attrappen ausgetauscht.

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