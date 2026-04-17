Der Hof Hilligenbohl in Galmsbüll in Nordfriesland (Schleswig-Holstein) ist ein Paradies für Gartenfreunde. Das Blütenmeer aus sonnengelben Narzissen umfasst 125 Sorten und um die 200.000 duftende Pflanzen. Dieses Wochenende findet dort auch wieder das Narzissenfest statt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.