Der Hof Hilligenbohl in Galmsbüll in Nordfriesland (Schleswig-Holstein) ist ein Paradies für Gartenfreunde. Das Blütenmeer aus sonnengelben Narzissen umfasst 125 Sorten und um die 200.000 duftende Pflanzen. Dieses Wochenende findet dort auch wieder das Narzissenfest statt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Freibadsaison: Letzte Vorbereitungen im Sonnenbrinkbad Obernkirchen17.04.2026 16:07 Uhr
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Palmengarten im Kurpark Bad Pyrmont: Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren17.04.2026 14:35 Uhr
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