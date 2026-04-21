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Am Dienstag wurde der Besitzer eines Kampfhundes vom Amtsgericht Hamburg Wandsbek wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.
Vor vier Jahren hatte der American-Stafford-Mischling die zweijährige Nichte des Mannes während ihres Mittagsschlafes in ihren Kopf gebissen. Erst durch Polizisten konnte das Kind von dem Hund befreit werden. Das schwer verletzte Mädchen überlebte nach einer Notoperation. Der Hund wurde eingeschläfert. Wegen einer Urlaubsreise hatte der 32-jährige Mann seinen Hund in die Obhut seiner Mutter gegeben, wo die Beißattacke geschah. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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