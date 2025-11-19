Fast zwei Wochen nach der Explosion in einem Reihenhaus in Wolfenbüttel (Niedersachsen) haben Einsatzkräfte nun eine Leiche in den Trümmern gefunden. Ob es sich bei dem Toten um den 83 Jahre alten Bewohner handelt, konnten die Behörden noch nicht bestätigen. Es wird geprüft, ob eine Obduktion notwendig ist. Seit der Detonation am 7. November wird der 83-jährige vermisst – das Gebäude war komplett eingestürzt und konnte bis Mittwochmorgen nicht betreten werden. Leichenspürhunde hatten dann angeschlagen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern weiter an.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Block-Prozess: Neue Ehefrau von Ex-Mann Hensel sagt als Zeugin aus19.11.2025 17:41 Uhr
Am Mittwoch war Tag 23 im Hamburger Block-Prozess. Astrid H., die Frau des Kindsvaters Stephan Hensel, hat als Zeugin vor Gericht ausgesagt. Sie schilderte ihren Eindruck von...
Hamburger Autorin auf Hausboot getötet: Sohn muss in Psychiatrie19.11.2025 17:36 Uhr
Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod der Hamburger Autorin Alexandra Fröhlich muss ihr Sohn in die geschlossene Psychiatrie. Das hat das Landgericht Hamburg am Mittwoch entschieden....
Löschfahrzeug prallt gegen Baum: Neun verletzte Feuerwehrkräfte bei Bad Segeberg19.11.2025 09:06 Uhr
Auf der Rückfahrt nach einem Einsatz bei einem Dachstuhlbrand in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) ist am Dienstagabend ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wahlstedt aus bislang ungeklärter Ursache in...
Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel vergiftet18.11.2025 21:08 Uhr
Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel. Darin werde erklärt, dass der Tod der...
Prozessbeginn nach Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof – Täterin wohl psychisch krank18.11.2025 17:19 Uhr
Fast genau sechs Monate nach dem Messerangriff mit zahlreichen Verletzten am Hamburger Hauptbahnhof wird die mutmaßliche Täterin in Handschellen in einen Gerichtssaal geführt. Die 39-Jährige nimmt zu...
Polizeiliche Durchsuchungen: Waffen und Drogen in Kiel und Neumünster sichergestellt18.11.2025 16:04 Uhr
Ermittler von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft haben mit über 200 Einsatzkräften von Polizei und Zoll 20 Objekte in Kiel und Neumünster (Schleswig-Holstein) nach Waffen und Drogen durchsucht. Sie...