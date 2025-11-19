Fast zwei Wochen nach der Explosion in einem Reihenhaus in Wolfenbüttel (Niedersachsen) haben Einsatzkräfte nun eine Leiche in den Trümmern gefunden. Ob es sich bei dem Toten um den 83 Jahre alten Bewohner handelt, konnten die Behörden noch nicht bestätigen. Es wird geprüft, ob eine Obduktion notwendig ist. Seit der Detonation am 7. November wird der 83-jährige vermisst – das Gebäude war komplett eingestürzt und konnte bis Mittwochmorgen nicht betreten werden. Leichenspürhunde hatten dann angeschlagen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern weiter an.