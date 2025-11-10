Nach einer Hausexplosion in Wolfenbüttel (Niedersachsen) am Freitag wurde die Suche nach dem vermissten Hausbewohner eingestellt, weil die Statik der Nachbargebäude nicht sicher sei. Die Rettungskräfte vermuten, dass sich der 83-jährige Bewohner des Reihenhauses unter den Trümmern befindet.