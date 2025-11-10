Nach einer Hausexplosion in Wolfenbüttel (Niedersachsen) am Freitag wurde die Suche nach dem vermissten Hausbewohner eingestellt, weil die Statik der Nachbargebäude nicht sicher sei. Die Rettungskräfte vermuten, dass sich der 83-jährige Bewohner des Reihenhauses unter den Trümmern befindet.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Zwei Verletzte bei Brand in Restaurant auf Reeperbahn10.11.2025 09:39 Uhr
Auf der Reeperbahn hat es am Sonntagabend in einem Restaurant gebrannt. Das Feuer war auf Höhe des Beatlesplatzes ausgebrochen. Gegen 20.10 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg unter...
Blindgänger in Osnabrück: Entschärfungen und Sprengungen – 14.000 Menschen evakuiert10.11.2025 08:57 Uhr
Mehr als 14.000 Menschen durften in Osnabrück fast den kompletten Sonntag nicht in ihren Wohnungen verbringen. Der Grund: Damit vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden...
Frau tötet Ehemann in Berne aus Notwehr – Ermittlungen eingestellt07.11.2025 09:26 Uhr
Die Tötung eines 32-Jährigen im Landkreis Wesermarsch Ende Mai geschah aus Notwehr. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen dessen Ehefrau wegen Totschlags eingestellt, wie eine Sprecherin mittelte....
Zehn Kabeltrommeln in Industriegebiet in Bohmte abgebrannt07.11.2025 09:14 Uhr
In einem Industriegebiet am Hafen in Bohmte (Landkreis Osnabrück, Niedersachsen) haben zehn Kabeltrommeln gebrannt. Wegen des Rauchs sollten Bewohner:innen in der Nähe des Hafens am Donnerstagabend zeitweise...
Auto durchbricht Brückengeländer in Rotenburg und stürzt in Fluss – Polizei vermutet Rennen07.11.2025 09:03 Uhr
Am Donnerstagabend ist ein Auto in Rotenburg (Wümme) (Niedersachsen) durch ein Brückengeländer gebrochen und in die Wiedau, einen Nebenfluss der Wümme, gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei...
Drohne sorgt für Flugstopp am Hannover Airport06.11.2025 17:15 Uhr
Am Mittwochabend ist der Flugbetrieb am Hannover Airport in Langenhagen (Niedersachsen) vorübergehend eingestellt worden. Der Grund: Ein Pilot hatte während des Landeanflugs eine Drohne gesichtet. Daraufhin wurde...