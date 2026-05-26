Auto kommt in Haren an der Ems in Gegenverkehr – Ein Toter, ein Schwerverletzter

Bei einem Frontalzusammenstoß im Emsland stirbt ein Fahrer. Matthias Brüning/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße in Haren an der Ems (Niedersachsen) ist ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein 57-Jähriger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 41-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Das Auto stieß frontal mit dem Wagen des 57-Jährigen zusammen. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt und erlag seinen schweren Verletzungen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Unfallort. Die Polizei sperrte die Straße im Landkreis Emsland vorübergehend ab.

SAT.1 REGIONAL/dpa