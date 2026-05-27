Autounfall: Mann in Harrislee schwer verletzt

Harrislee (dpa/lno) –

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg mit einem Stromkasten kollidiert und dabei schwer verletzt worden. In der Nacht sei der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in der Niehuuser Straße von dem Weg abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei der Mann nicht ansprechbar gewesen und habe auf dem Rücksitz gelegen. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Auto überschlagen hat. Sonst war den Angaben zufolge niemand an dem Unfall beteiligt. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.