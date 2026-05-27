Mann stirbt nach Messerstich in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist nach einem Messerstich in Hamburg im Krankenhaus gestorben. Zuvor hatte ein 36 Jahre alter Mann in der Nacht den Notruf wegen einer verletzten Person in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Osdorf alarmiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei fand den Angaben zufolge einen verletzten Mann mit einer Stichverletzung im Brustbereich. Die Rettungskräfte reanimierten ihn und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.