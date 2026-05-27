Feuerwehr rettet zwei Fallschirmspringer

Scheuen (dpa/lni) –

Die Feuerwehr hat zwei Fallschirmspringer in Scheuen bei Celle auf einem Übungsplatz der Bundeswehr aus Bäumen gerettet. Am späten Dienstagabend seien die Helfer alarmiert worden, teilte die Feuerwehr Celle mit. Per Drehleiter wurde ein Soldat aus etwa sechs Metern Höhe gerettet, eine Soldatin wurde mit Hilfe einer tragbaren Leiter aus zehn Metern Höhe aus einem Baum geholt. Altersangaben lagen zunächst nicht vor. Beide Fallschirmspringer waren unverletzt. Angaben zur Unfallursache machte die Feuerwehr nicht.