Mann zeigt «Hitlergruß» am Bahnhof Hamburg-Harburg

Die Bundespolizei Hamburg nahm einen 65-Jährigen in Gewahrsam, nachdem er den «Hitlergruß» gezeigt haben soll. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 65 Jahre alter Mann soll am Bahnhof Hamburg-Harburg den «Hitlergruß» gezeigt haben. Zuvor hätten Beamte der Bundespolizei seinen Zustand überprüft, weil er hilflos auf dem Boden gelegen habe, teilte die Bundespolizei mit. Der 65-Jährige habe aggressiv reagiert und die Beamten beleidigt. Diese forderten ihn daraufhin auf, den Bahnhof zu verlassen, wie es weiter hieß.

Als der Mann demnach Aussagen mit nationalsozialistischem Bezug tätigte und die Geste zeigte, nahmen die Bundespolizisten ihn am Dienstagabend in Gewahrsam. Ein Alkoholtest habe einen Wert von etwa 1,55 Promille ergeben. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.