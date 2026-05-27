Weniger Schwangerschaftsabbrüche in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Abbrüche ist im Norden gesunken (Archivbild). Jan Woitas/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Insgesamt seien 3.365 Abbrüche vorgenommen worden, teilte das Statistikamt Nord mit. Dies seien 35 Abtreibungen beziehungsweise 1,0 Prozent weniger als 2024.

Der überwiegende Teil der Eingriffe erfolgte nach Maßgabe der Beratungsregelung (97,9 Prozent). Die übrigen 1,9 Prozent wurden aufgrund einer medizinischen Indikation durchgeführt.