568 Kinder und Jugendliche werden im Moment in Niedersachsen vermisst. So die aktuellen Zahlen des Landeskriminalamts zum Tag der vermissten Kinder am 25. Mai. Ein Großteil der Vermissten läuft weg, kann aber oft zeitnah gefunden werden. Dabei können auch digitale Spuren in sozialen Medien oder Messengerdiensten helfen. Wichtig ist, dass Eltern oder Angehörige wissen auf welchen Plattformen die Jugendlichen unterwegs sind. Eine Vermisstenanzeige sollte aber in jedem Fall gestellt werden.