Der Lettische Verkehrsminister Atis Švinka ist mit einer großen Delegation zu Besuch in Hamburg. Gemeinsam mit Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird die maritime Digitalisierung der Häfen in Riga und Hamburg besprochen. Seit 2024 arbeiten die beiden Standorte bei diesem Thema intensiv zusammen.
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Garnelen aus Niedersachsen: Regionale Zucht in Bokeloh15.04.2026 13:42 Uhr
Laut einer Schätzung des Alfred-Wegener-Instituts verzehren Deutsche pro Jahr rund 50.000 Tonnen Garnelen. Das sind etwa 2,5 Milliarden Tiere pro Jahr. Und um die überhaupt abdecken zu...
Studie: Kleine Kinder bringen Family-Influencern besonders viele Likes15.04.2026 13:35 Uhr
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Wohnen im Bürogebäude: Studierende weiten Projekt „Pop-Up Wohnen“ aus15.04.2026 12:01 Uhr
Mehr als 700.000 Quadratmeter Bürofläche stehen in Hamburg leer, während Wohnraum in der Hansestadt teuer und knapp ist. Drei Architekturstudentinnen der HafenCity Universität haben sich Gedanken darüber...