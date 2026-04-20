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In der Innenstadt von Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) ist immer mehr Leerstand zu finden. Zuletzt haben ein Penny-Markt und eine Filiale der Deutschen Bank ihre Türen geschlossen. Insgesamt stehen etwa zehn Flächen leer. Durch steigende Mietpreise und Kauf-Alternativen wie Online-Shopping haben es vor allem kleinere Geschäfte immer schwerer. Der Wirtschaftsbeirat Bad Oldesloe will sich jetzt der Innenstadtproblematik annehmen: Gespräche mit den Vermieter:innen sollen dabei helfen, die Innenstadt aktiver mitzugestalten. Auch eine Öffnung für den Verkehr in Teilen der Fußgängerzone wird überlegt.

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