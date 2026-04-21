Das Gänseliesel in Göttingen gilt als meistgeküsste Frau der Welt. Das Wahrzeichen steht auf einem Brunnen vor dem Rathaus und nach bestandener Promotion küssen Doktorand:innen die Figur. Eigentlich ist das verboten – bis jetzt. Zum 125-jährigen Bestehen des Gänseliesels hat Oberbürgermeisterin Petra Broistedt das Küssen für alle freigegeben. Doch nicht jedem gefällt die Kuss-Tradition.