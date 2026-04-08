In einem Bremer Einkaufszentrum übergoss Mitte Januar eine Mutter sich und ihre beiden vier und acht Jahre alten Kinder mit einer brennbaren Flüssigkeit. Als die Frau versuchte, die Kinder anzuzünden, griff der 36-jährige Marktleiter Kai Orth ein, entriss der Frau das Feuerzeug und überwältigte sie. Dabei begab er sich selbst in eine Lache des Brandbeschleunigers und somit in Lebensgefahr. Doch für den Mann war das Einschreiten eine Selbstverständlichkeit. Sein Einsatz rettete den Jungen wahrscheinlich das Leben. Für seine Zivilcourage ist der Mann am Mittwoch von Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD) belobigt worden.