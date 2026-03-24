Till Brönner ist der bekannteste Jazztrompeter Deutschlands. Im April kommt er für drei Konzerte nach Norddeutschland. „Italia“ heißt die Tour sowie das aktuelle Album. Mit diesem Album entführt er die Zuhörer:innen in das Italien der 1960er, 70er und frühen 80er Jahre. Im April spielt er in Hannover, Lübeck und Hamburg.