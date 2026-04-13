Die IdeenExpo in Hannover soll junge Menschen für naturwissenschaftliche und technische Berufe begeistern. Der größte Aussteller ist in diesem Jahr die Bundeswehr. Sie will sich auf der Bildungsmesse als moderner und vielseitiger Arbeitgeber präsentieren und so Nachwuchs gewinnen. Auf diesen Einsatz bereitet sich die Truppe der größten Hubschrauberschule Deutschlands in Bückeburg (Niedersachsen) gerade vor. Vom 20. bis 28. Juni soll die Flotte dann zum Publikumsmagneten werden.
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