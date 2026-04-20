Die Zeitenwende kommt bei Lufthansa Technik Defense an, denn der Boeing P-8A Poseidon, ein hochmoderner und brandneuer Seefernaufklärer der Marine, wird ab sofort regelmäßig bei Lufthansa Technik in Hamburg gewartet. Die knapp 40 Meter lange Maschine ist mit Wasserbomben und Torpedos schwer bewaffnet.